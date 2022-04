Polizei Hamburg

POL-HH: 220411-1. Ergebnisse zielgerichteter Verkehrskontrollen des Wochenendes

Zeit: 08.04.2022, 15:00 Uhr - 10.04.2022, 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Wochenende haben Polizeibeamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) mit ihren ProViDa-Fahrzeugen im Hamburger Stadtgebiet mehrere Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Auch die Beamten der Kontrollgruppe "Autoposer" überprüften mehrere auffällige Fahrzeugführer mit ihren zum Teil technisch veränderten Fahrzeugen. Neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwarten mehrere Fahrzeugführer empfindliche Geldbußen sowie Fahrerlaubnissperren.

Am Freitagabend wurde eine ProViDa-Besatzung der VD 2 auf einen Mercedes aufmerksam, der die Bundesstraße 75 (B 75) erheblich zu schnell in Richtung stadteinwärts befuhr. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von 179 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. Die Polizisten hielten den Mercedes an und kontrollierten den Fahrer. Den 27-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.

Den gleichen Beamten fiel auf der Bundesautobahn 7 (BAB 7) zudem ein BMW auf, der bei Regen in Fahrtrichtung Norden ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert wurde, konnte bei dem BMW eine Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen werden. Auch diesen 38-jährigen Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister.

Polizisten der Kontrollgruppe "Autoposer" wurden am Freitag vor dem Strafgerichtsgebäude in der Innenstadt aufgrund der lauten Geräuschentwicklung der Abgasanlage auf eine Mercedes S-Klasse aufmerksam. Die Beamten kontrollierten den 21-jährigen Fahrzeugführer und stellten bei der Überprüfung des Fahrzeuges fest, dass die Endschalldämpfer leergeräumt sowie technische Veränderungen an den Katalysatoren vorgenommen worden waren. Zudem verlor der Mercedes Motoröl. Bei der vor Ort durchgeführten Standgeräuschmessung stellte sich heraus, dass der erlaubte Wert um 16 Dezibel überschritten wurde. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellten das Fahrzeug sicher.

Auf der Reeperbahn stellten Beamte der Kontrollgruppe "Autoposer" außerdem eine Corvette C7 fest, deren Fahrer immer wieder "Kurzsprints" durchführte. Dabei brach das Heck des Fahrzeugs mehrfach stark aus. Die Polizisten überprüften den 24-jährigen Fahrzeugführer und fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verursachens von unnötigem Lärm sowie unangepasster Geschwindigkeit.

Des Weiteren wurde am Freitag auf der B 75 ein Kontrollteam von einem VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Beamten sahen im weiteren Verlauf, wie das Fahrzeug verbotswidrig rechts überholte und die Geschwindigkeit in der Billhorner Brückenstraße auf 145 km/h bei erlaubten 60 km/h erhöhte. Die Polizisten hielten den VW an und überprüften den 37-jährigen Fahrer. Dieser muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, einem dreimonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahrerlaubnisregister rechnen.

Gestern fiel den Beamten der Kontrollgruppe "Autoposer" in Wandsbek ein Mercedes S 350 Bluetec aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus der Abgasanlage auf. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellten die Polizisten bei ihm einen zeitnahen Konsum von Marihuana fest. Auch der Mercedes wies Mängel auf. Die Katalysatoren waren leergeräumt und das Fahrzeug verlor Motoröl. Es wurde sichergestellt. Den Serben erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beamten fertigten dazu noch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Mit einem Geschwindigkeitsverstoß machte am Sonntag zudem der Fahrer eines Audi A6 auf der Bundesautobahn 1 (BAB 1) auf sich aufmerksam. Das Fahrzeug erreichte bei regennasser Fahrbahn eine Geschwindigkeit von 145 km/h bei erlaubten 60 km/h. Auch diesen 43-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun ein 3-monatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister sowie ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro.

Im Bereich des Polizeikommissariats 44 (PK 44) überprüfte ein Kontrollteam gestern einen Nissan Skyline GTR. Bei dem Fahrzeug waren technische Veränderungen an der Abgasanlage vorgenommen worden, sodass eine Schallpegelmessung einen Wert von 103 Dezibel ergab. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 25-jährigen Fahrer ein.

Die Verkehrsdirektionen führen auch zukünftig regelmäßig zielgerichtete Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

