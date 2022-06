POL-RT: Kind nach Badeunfall verstorben

Polizeipräsidium Reutlingen

Albstadt (ZAK): Kind nach Badeunfall verstorben (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.06.2022/12.13 Uhr

Das fünfjährige Mädchen, das nach dem tragischen Badeunfall in einem Freizeitbad am Donnerstagnachmittag in lebensbedrohlichem Zustand vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus verstorben. Die Kriminalpolizei hat wie bereits berichtet die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

