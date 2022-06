Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lkw kontra Pedelec

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Sondelfinger Straße ist eine 19-Jährige schwer verletzt worden. Kurz vor zwölf Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug die Sondelfinger Straße und wollte nach links in die Weiterführung der Sondelfinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Pedelecfahrer, der auf dem Fahrradweg in Richtung Stadtmitte fuhr und kollidierte mit diesem. Auf dem Pedelec war auch noch die 19-Jährige mitgefahren. Während sich der junge Mann nur leicht verletzte, musste die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Sondelfinger Straße gesperrt. Zur Unfallstelle war auch ein Rüstzug der Feuerwehr ausgerückt. (sm)

Münsingen (RT): Radfahrerinnen gestürzt

Zwei Radfahrerinnen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Granheimer Straße verletzt. Die beiden 68 und 70 Jahre alten Frauen fuhren dort hintereinander mit ihren Rädern in Fahrtrichtung Granheim. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit streifte die 68-Jährige ihre vorausfahrende Begleiterin, wodurch beide zu Fall kamen. Die 68-Jährige verletzte sich nur leicht, die 70-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrrädern entstand nur minimaler Sachschaden. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Radfahrerin zu Fall gebracht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend an der Einmündung Neuffener-/ Kappishäuser Straße ereignet hat. Der unbekannte Lenker eines dunklen Pkw war gegen 18.10 Uhr auf der Kappishäuser Straße unterwegs und bog an der Einmündung mit der Neuffener Straße nach rechts ab. Dabei geriet er offenbar auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, musste eine entgegenkommende, 64 Jahre alte Pedelec-Lenkerin ausweichen. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der dunkle Pkw war zwischenzeitlich davongefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rn)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Auf etwa 10.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Metzinger-/ Hessestraße entstanden ist. Ein 69-Jähriger befuhr gegen elf Uhr mit seinem BMW die Hessestraße in Richtung Metzinger Straße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 28-Jährige mit ihrem VW. Durch den anschließenden Zusammenstoß lösten in beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, die Airbags aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Mössingen (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Mit leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert worden. Die 24-jährige Lenkerin eines Nissan fuhr um kurz nach acht Uhr von der Allee Kanton Saint-Julien kommend in einen Kreisverkehr. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen, der bereits zuvor mit seiner BMW von der Ortsmitte herkommend in den Kreisverkehr eingefahren war und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2.000 Euro. (sr)

Ammerbuch (TÜ): Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Entringen erlitten. Ein 70-Jähriger war mit seinem Volvo gegen 10.45 Uhr auf der Herrenberger Straße in Richtung Ammerbuch unterwegs und wollte an der Einmündung zur Obere Straße nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er mit seinem Wagen zunächst anhalten. Als er anschließend den Abbiegevorgang fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 58 Jahre alten Radler. Dieser hatte zuvor die hinter dem Volvo wartenden Fahrzeuge überholt und war links an einer im Bereich der Einmündung befindlichen Verkehrsinsel vorbeigefahren. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. (rn)

Albstadt (ZAK): Fahrradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein 68-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagmittag erlitten. Der Mann war mit seinem Mountainbike gegen zwölf Uhr auf dem Fahrradweg von Laufen in Richtung Dürrwangen unterwegs. Dabei kam er in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. (rn)

Meßstetten (ZAK): Missglücktes Wendemanöver

Eine Seniorin ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Gartenstraße vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die über 80 Jahre alte Frau war gegen 11.45 Uhr mit ihrem Renault auf der Gartenstraße unterwegs und musste aufgrund einer dortigen Baustelle wenden. Dabei verwechselte sie eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal und prallte in einer angrenzenden Hofeinfahrt gegen eine Betonumrandung sowie eine Steinsäule. Die Säule stürzte in der Folge um und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Die Seniorin war mit ihrem Wagen zwischenzeitlich rückwärtsgefahren und auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer und eine Straßenlaterne gestoßen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt. (rn)

