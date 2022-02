Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) Blaulicht-Einsatz bei Schlafendem

Spaichingen (ots)

Unerwarteten Besuch hat ein 46-jähriger Spaichinger am Mittwochmorgen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bekommen. Nachdem er einige Tage zuvor wegen übermäßigem Alkoholkonsum seine Arbeitsstelle verlassen musste, machte sich ein Mitarbeiter der Firma Sorgen, weil er tags darauf nicht mehr an der Arbeitsstelle erschien und sich auch sonst nicht meldete. Er verständigte die Polizei, die ein Unglücks- oder Vermisstenfall nicht ausschließen konnte. Mit der Feuerwehr und Rettungsdienst suchten die Beamten am Mittwochmorgen die Wohnadresse auf. Nachdem dort niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften anrückte, die Tür. Sie trafen den Mann in seiner Wohnung wohlbehalten und schlafend an. Auf sein Verhalten angesprochen entgegnete er, dass er keinen Besuch erwarte. Nachdem der Rettungsdienst auch keine Gesundheitsbeeinträchtigung feststellte, wurde der Einsatz beendet.

