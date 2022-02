Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Telefonbetrüger aktiv - Polizei warnt vor "Schockanrufen"

Konstanz (ots)

Im Stadtgebiet ist es am Dienstag wieder zu mehreren "Schockanrufen" durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" gekommen. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten, an hohe Bargeldsummen der Angerufenen zu kommen. Die Täter riefen zumeist bei älteren Personen an und gaukelten vor, dass ein Kind des Angerufenen einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem jemand zu Tode gekommen oder schwer verletzt worden sei, und das Kind nun in Haft sitze. Es müsse durch die Bezahlung einer Kaution "ausgelöst" werden, ansonsten drohe eine mehrjährige Haftstrafe.

In keinem der bekanntgewordenen Fälle gelang es den Betrügern, ihre vermeintlichen Opfer zu täuschen. Alle Angerufenen erkannten die Masche sofort und legten auf.

Hinweise, um sich gegen diese und andere Betrugsmaschen am Telefon zu schützen, gibt jede Polizeidienststelle. Tipps findet man auch auf den Internetseiten der Polizeiprävention unter www.polizei-beratung.de .

