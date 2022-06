Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Jugendlichen unsittlich berührt; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Unfall mit Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen an der Kreuzung Stuttgarter Knoten ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 45-jährige Fahrerin eines VW Golf um kurz nach Mitternacht von Metzingen kommend stadteinwärts und wollte nach links in die Karlstraße einbiegen. Dabei krachte sie mit dem entgegenkommenden BMW einer 20-Jährigen zusammen, die auf der Stuttgarter Straße in Richtung Metzingen unterwegs war. Durch die Kollision wurden die 20-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Wegen einer Baustelle im Bereich der Kreuzung gilt dort zurzeit eine geänderte Verkehrsführung. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sr)

Metzingen (RT): Pedelec gegen Kleinbus

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 80-jährige Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Max-Holder-Straße zugezogen. Sie war dort gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pedelec unterwegs, als sie auf Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Einkaufsmarktes gegen den Mercedesbus einer 31-Jährigen, die verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr. Die Seniorin stürzte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Engstingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L387 ereignet hat. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem VW Caddy die Landesstraße aus Richtung Holzelfingen kommend. Am Ortseingang bemerkte er zu spät, dass sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet hatte und krachte ins Heck eines Skoda Octavias, an dessen Steuer ein 36-Jähriger saß. Eine ärztliche Behandlung der Verletzungen, die sich die Autofahrer durch den Aufprall zugezogen hatten, war vor Ort nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Nürtingen (ES): Jugendlichen unsittlich berührt

Am späten Donnerstagabend soll in der Metzinger Straße ein 17-Jähriger von einem Unbekannten belästigt worden sein. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen kurz nach 23 Uhr an einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße von einem Mann angesprochen. Der Mann begleitete ihn auf einem Weg entlang der Metzinger Straße (B313) in Richtung Neckar, wo er ihn dann unsittlich berührt haben soll. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Neckarbrücke. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte wird als 30 bis 40 Jahre alt und 175 bis 180 cm beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare und war bekleidet mit einem roten T-Shirt und kurzer Hose. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/ 3990-330 entgegen. (sr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin schwer verletzt

Auf einem Radweg zwischen Poltringen und Oberndorf ist am Mittwochabend eine Frau mit ihrem Mountainbike gestürzt. Gegen 19.20 Uhr kam die 59-jährige Radfahrerin im Verlauf einer Linkskurve kurz vor Oberndorf auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (sr)

Bodelshausen (TÜ): Sechsjährige verletzt

Leichte Verletzungen hat eine sechsjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Straße Oberhausen erlitten. Gegen 18.10 Uhr war das Mädchen mit seinem Kinderfahrrad dort unterwegs. An der Einmündung zu der Oberhausener Straße konnte es den ersten Erkenntnissen zufolge nicht rechtzeitig anhalten, touchierte den von rechts kommenden Citroen eines 71 Jahre alten Mannes und kam zu Fall. Eine ärztliche Behandlung ihrer Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (sm)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K7128 hat sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige war gegen vier Uhr mit seinem Peugeot aus Richtung Isingen kommend in Fahrtrichtung Rosenfeld unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und der Peugeot im Gebüsch zum Stehen. Eine ärztliche Behandlung des Autofahrers war vor Ort nicht erforderlich. Sein Fahrzeug, an dem Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (sm)

Albstadt (ZAK): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit schweren Verletzungen ist ein Arbeiter am Mittwochvormittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Kurz nach elf Uhr führte der 40-Jährige in einem Gebäude in der Leimenstraße Fliesenarbeiten mit einem Trennschleifer durch. Nach ersten Erkenntnissen schnitt er sich dabei in die Hand und stürzte anschließend zu Boden. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts kamen ebenfalls vor Ort. (rn)

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert gestürzt

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ist in der Kientenstraße ein Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt. Ersten Ermittlungen zufolge bremste der 39-jährige auf Höhe der dortigen Waschanlagen hinter einem stehenden Lkw und kam dabei zu Fall. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei einem vorläufigen Test wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell