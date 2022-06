Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 42 Jahre alten Mann. Dem Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am frühen Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße in Neckartenzlingen versucht zu haben, einen hochwertigen Porsche zu stehlen. Der einschlägig polizeibekannte Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 2.50 Uhr war die Polizei vom Besitzer eines Autohandels alarmiert worden, nachdem bei diesem ein Diebstahlsalarm eingegangen war. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens stießen die Polizeibeamten auf dem Ausstellungsgelände auf einen hochwertigen Porsche, in den offensichtlich versucht worden war, gewaltsam einzudringen. Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der Beschuldigte nur wenige hundert Meter entfernt von der Hubschrauberbesatzung in einem Waldstück versteckt entdeckt und von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen werden.

Der beschuldigte litauische Staatsangehörige, der in der Bundesrepublik keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines hochwertigen Porsche in der vergangenen Woche in Leinfelden-Echterdingen besteht, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (Siehe Pressemeldung vom 19.06.22/12.04 Uhr. (cw)

