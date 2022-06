Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfall, Automat aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Undingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Lagergebäude Am Genkinger Weg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte im Inneren Inventar und Mobiliar. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Pfullingen (RT): Fahrzeug machte sich selbstständig

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf einem Tankstellenareal in der Zeilstraße entstanden. Ein 33-Jähriger stellte gegen zwölf Uhr seinen Mercedes Vito im Bereich der Tanksäulen auf dem leicht abschüssigen Gelände ab. Da er sein Fahrzeug vermutlich nicht richtig gegen ein Wegrollen abgesichert hatte, setzte sich der Wagen, kurz nachdem er ihn verlassen hatte, in Bewegung. Der Vito rollte rückwärts, touchierte dabei einen geparkten Mazda Premacy und prallte anschließend gegen das rechte Fahrzeugheck eines ebenfalls abgestellten Opel Zafira. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk in der Nagolder Straße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 9.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Verkaufsraum. Daraus entwendete er Zigaretten, Rubbellose und Bargeld. Die Ermittlungen, auch zum Wert des Diebesguts und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an. Der Polizeiposten Ammerbuch wird dabei von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei unterstützt. (rn)

Schömberg (ZAK): Tankautomat aufgebrochen

Der Tankautomat einer Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße ist in der Nacht zum Dienstag zum Ziel eines Diebes geworden. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, brach der Unbekannte den Automaten auf und entwendete daraus eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der hinterlassene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell