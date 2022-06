Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Staubsaugerautomaten aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Hunde in Fahrzeugen zurückgelassen; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): In Werkstatt eingebrochen

In eine Fahrradwerkstatt am Eugen-Gerstenmaier-Platz in von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fester Zutritt zum Inneren der Werkstatt. Dort brach er eine leere Schublade auf und entwendete anschließend eine Kaffeekasse. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Auf das Münzgeld von Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Hauptstraße hat es ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 03.45 Uhr brach der Täter drei Staubsaugerautomaten dort auf und plünderte Bargeld. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (sm)

Altbach (ES): Fahrzeug bei Unfall umgekippt

Ein dreirädriges Fahrzeug der Marke Piaggio ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Altbach umgekippt. Ein 59-Jähriger wollte gegen 17.15 Uhr mit einem VW Golf von der Straße In den Weiden nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierzu hielt er an der Einmündung zunächst an. Nachdem ein von links kommendes Auto vor ihm nach rechts abgebogen war, fuhr der Golffahrer los. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dreirädrigen Fahrzeug eines 58 Jahre alten Mannes, der hinter dem abbiegenden Auto in Richtung Entennest unterwegs war. Im Anschluss kippte die Piaggio um und der Fahrer zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. Das dreirädrige Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Motorroller-Lenkerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine jugendliche Lenkerin eines Motorrollers am Montagnachmittag in Neckartenzlingen bei einem Unfall erlitten. Kurz vor 15.30 Uhr war ein 80 Jahre alter Fahrer eines Opel vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Robert-Bosch-Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der von rechts kommenden, 16-jährigen Roller-Lenkerin, die ihrerseits auf den Parkplatz abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche auf die Fahrbahn. Glücklicherweise zog sie sich lediglich leichte Verletzungen zu und benötigte zunächst keinen Rettungsdienst. Die 16-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Dußlingen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein verletzter Radfahrer musste am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Der 60-Jährige war mit seinem Pedelec kurz nach 6.30 Uhr von der Uhlandstraße nach rechts in die Schillerstraße abgebogen. Hierbei rutschte ihm das Hinterrad weg und der Mann kollidierte mit dem Audi eines 40 Jahre alten Mannes. Dieser wollte mit seinem Wagen von der Schillerstraße nach links in die Uhlandstraße abbiegen und musste zunächst verkehrsbedingt anhalten. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Ins Heck gekracht

Drei Autos sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in der Stuttgarter Straße beschädigt worden. Eine 51 Jahre alte Frau fuhr dort gegen 15.45 Uhr mit ihrem Honda. An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße verwechselte sie laut eigenen Angaben das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf den Opel Corsa eines 37-Jährigen auf, der vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen davor fahrenden Opel Corsa, den ein 18-Jähriger lenkte, aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Honda, an dem Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. An den Corsas entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (sm)

Dußlingen (TÜ) und Hechingen (ZAK): Hunde in Fahrzeugen zurückgelassen

Drei Hunde sind am Montagnachmittag von ihren Besitzerinnen in überhitzten Fahrzeugen zurückgelassen worden. Gegen 17.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Tübingen ein Fahrzeug in der Burgstraße in Dußlingen gemeldet, in dem sich zwei Hunde befanden und zum Teil in der Sonne stand. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort hatten aufmerksame Zeuginnen bereits an den umliegenden Gebäuden geklingelt und die Besitzerin ausfindig gemacht. Kurz zuvor war der Polizei in Hechingen ein Pkw auf dem Parkplatz beim Golfplatz in der Lindichstraße gemeldet worden, in dem sich ein jaulender Hund befand. Als die Polizisten kurz darauf eintrafen, entdeckten sie einen Chihuahua in dem Auto. Obwohl es im Schatten stand und ein Fenster etwas geöffnet war, litt das Tier unter der Wärme in dem Fahrzeug. Nachdem der Besitzer nicht anzutreffen war, wurde ein Fenster des Autos von einem Polizisten herausgeschnitten und der Hund befreit. Wenige Minuten später kehrte die Hundehalterin zu ihrem Pkw zurück und musste sich belehrende Worte der Beamten anhören, bevor sie ihren Hund zurückbekam. Beide Hundebesitzerinnen müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen kein Tier in einem Fahrzeug, auch nicht für kurze Zeit und bei geöffneten Fenstern, zurückgelassen werden sollte. (ms)

Burladingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine jugendliche Motorroller-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 35-Jährige bog kurz vor 13.30 Uhr mit einem Skoda von der Blumenstetterstraße nach links in Richtung Jahnstraße ab. Hierbei übersah sie die entgegenkommende, 15 Jahre alte Rollerfahrerin. Diese leitete eine Vollbremsung ein und wich nach links aus. Dabei kam sie zu Fall und rutschte gegen die rechte Seite des Pkw. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden. (ms)

Schömberg (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der L435 entstanden. Gegen 0.40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse die Landesstraße von Schömberg kommend in Fahrtrichtung Deilingen. Auf Höhe von Weilen unter den Rinnen wich er seinen Angaben zufolge einem Reh auf der Fahrbahn aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes Viano eines 40 Jahre alten Mannes, woraufhin beide Fahrzeuge noch gegen die Leitplanke prallten. Verletzt wurde niemand. (sm)

Rangendingen (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Hechingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der am Montagabend zwei Frauen in der Grosselfinger Straße belästigt hat. Die beiden 21-Jährigen hatten sich, wie der Tatverdächtige auch, zuvor auf einer Liegewiese am Stausee aufgehalten. Als die Frauen gegen 20.45 Uhr zu ihrem in der Grosselfinger Straße geparkten Fahrzeug liefen, entdeckten sie den offenbar onanierenden Mann in einem nahegelegenen Gebüsch. Dieser entfernte sich anschließend in Richtung Ortsausgang und fuhr mit einem weißen Kleinwagen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Exhibitionist wird als circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er hatte kurze grau-weiße Haare und teilweise eine Glatze. Bekleidet war der Mann mit einem blauen T-Shirt mit weißen Streifen, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem hatte er einen weißen Stoffbeutel bei sich. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (rn)

Bisingen (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 63-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Klingenbachstraße/Gutenbergstraße erlitten. Eine 37-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrem Kia von der Hohenlaienstraße kommend auf der Klingenbachstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Gutenbergstraße nach links abbiegen. Offenbar kam sie dabei aufgrund von am Straßenrand parkender Fahrzeuge zu weit nach links und stieß mit der 63 Jahre alten Pedelec-Fahrerin zusammen, die von der Gutenbergstraße aus nach rechts auf die Klingenbachstraße abbiegen wollte. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07476/9433-0 beim Polizeiposten Bisingen zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell