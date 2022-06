Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Seeburger Steige leicht verletzt worden. Ein 21-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit einem 3er BMW auf der B 465 in Richtung Seeburg unterwegs. In der letzten Kurve vor der Ortschaft kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte den Opel Zafira eines 62 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer sowie eine 56-jährige Beifahrerin in dem Opel verletzten sich und mussten zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer musste am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein 50-Jähriger war kurz nach 10.30 Uhr mit einem VW auf der Johannes-Gutenberg-Straße unterwegs. Zum Rechtsabbiegen auf ein Grundstück holte er ein wenig nach links aus. Ein nachfolgender, 18 Jahre alter Motorradfahrer wollte daraufhin rechts an dem Pkw vorbeifahren. Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der Maschine des jungen Mannes. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 11.000 Euro. (ms)

