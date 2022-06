Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Verkehrsbehinderungen wegen Pannenfahrzeug

Reutlingen (ots)

In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Straße Am Heilbrunnen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum. Dort beschädigten sie eine Vitrine und entwendeten daraus Smartphones. Zudem stahlen sie Tabakwaren. Weitere Erkenntnisse zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Durch die Feuerwehr wurde die beschädigte Tür provisorisch verschlossen. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen fahndet nach einem bislang unbekannten Exhibitionisten, der sich am Dienstagnachmittag in der Stuttgarter Straße vor einer jungen Frau entblößt hat. Die 21-Jährige bemerkte gegen 17.10 Uhr den Mann in einem Gebüsch auf einem Gelände zwischen einem Einkaufsmarkt und der Erms, wie er sie beobachtete und sich dabei selbst befriedigte. Als sie daraufhin ihr Handy zückte, um die Polizei zu rufen, zog sich der Unbekannte an und lief davon. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Mann ist etwa 60 bis 70 Jahre alt und hat graue Haare. Zur Tatzeit trug er eine kurze, blaue Hose sowie ein blaues T-Shirt. Der Gesuchte hat eine auffällige Beule im Nacken. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (ms)

Filderstadt (ES): Linienbus und Traktor zusammengestoßen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf einem Feldweg zwischen Harthausen und Sielmingen ereignet hat. Der 76 Jahre alte Lenker eines Linienbusses befuhr gegen 19.20 Uhr mit sieben Fahrgästen den derzeit als Umleitungsstrecke ausgeschilderten Weg zwischen der Esslinger Straße in Harthausen und der Sielminger Hauptstraße. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge streifte der Bus dabei mit der rechten Seite den Pflugaufsatz eines Traktors, der offenbar von einem angrenzenden Acker in den Feldweg hineinragte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Der Bus musste abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gegen 23.15 Uhr konnte die Umleitungsstrecke von anderen Linienbussen nicht genutzt werden. (rn)

Filderstadt (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw im Bereich der Anschlussstelle Filderstadt-Ost zwischen Bonladen und Sielmingen sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Die 54-jährige Lenkerin einer Mercedes C-Klasse war kurz vor 20 Uhr mit ihrem Wagen auf der B27 in Richtung Stuttgart unterwegs, als der vordere rechte Reifen des Pkw offenbar Feuer fing und der Mercedes zu qualmen begann. Die 54-Jährige fuhr daraufhin an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost von der Bundesstraße ab und stoppte den Wagen kurz vor der Kreuzung mit der B312. Beide Fahrzeuginsassinnen konnten den Pkw, der anschließend in Vollbrand geriet, unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Der völlig ausgebrannte Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch der Fahrbahnbelag, Teile des Grünstreifens und Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Ausfahrt Filderstadt-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. (rn)

Aichtal (ES): Verkehrsbehinderungen auf der B 312

Aufgrund eines Pannenfahrzeugs ist es am Dienstag im Bereich von Aichtal zu stundenlangen Behinderungen auf der B 312 gekommen. Ein 28-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit einem Lkw auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verrutschten bei einem Bremsmanöver auf seinem Lastwagen mehrere Stahlplatten und durchschlugen die Rückwand der Zugmaschine. Glücklicherweise wurde der Fahrer hierbei nicht verletzt. Es wurden jedoch Teile der Bremsanlage zerstört, so dass der 40-Tonner nicht mehr fahrbereit war. Bevor er abgeschleppt werden konnte, musste die Ladung bestehend aus 20 Tonnen Stahlplatten umgeladen werden. Die aufwändige Bergung dauerte etwa drei Stunden. Dann konnte der Lastwagen abgeschleppt und die Sperrung der Bundesstraße wieder aufgehoben werden. (ms)

Plochingen (ES): Motorroller-Lenkerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Motorroller-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Plochingen erlitten. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seiner Enduro-Maschine der Marke KTM die Neckarstraße in stadtauswärtiger Richtung. Hierbei überholte er eine Fahrzeugschlange, die sich im Berufsverkehr vor dem dortigen Kreisverkehr gebildet hatte. Eine 60 Jahre alte Frau fuhr zum selben Zeitpunkt mit ihrem Vespa-Roller in dieselbe Richtung. Als die Frau in den Kreisverkehr einfuhr, überholte sie der Motorradfahrer. Die Rollerfahrerin erschrak hierbei, überfuhr die Verkehrsinsel an der Ausfahrt zur Ulmer Straße und prallte frontal mit der dort verkehrsbedingt wartenden Mercedes-Benz C-Klasse einer 61-Jährigen zusammen. Die 60-Jährige stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an ihrem Roller und der C-Klasse wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Gegen den Lenker der Enduro wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Hechingen (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 28-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 erlitten. Die Frau befuhr gegen 20.45 Uhr mit ihrem Fiat Punto die Bundesstraße in Richtung Balingen. Auf einem geraden Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hechingen Mitte und Brielhof wich sie einem toten Tier auf der rechten Fahrspur aus, woraufhin ihr Fiat ins Schleudern geriet. In der Folge prallte das Fahrzeug zunächst gegen die rechte Schutzplanke. Dort wurde der Wagen nach links abgewiesen, drehte sich und kollidierte mit der Mittelleitplanke, ehe er anschließend erneut gegen die rechte Schutzplanke krachte. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fiat wurde abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 5.000 Euro. (rn)

