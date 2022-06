Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall (Mössingen)

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr auf der B 27 zwischen Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler gekommen. Eine 77-jährige befuhr mit ihrem Renault die B 27 in Fahrtrichtung Bad Sebastiansweiler / Bodelshausen und kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Dieser wurde von einem 45-Jährigen gelenkt. Im weiteren Verlauf wurde sie nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine war die B 27 für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Sowohl der Lkw als auch der Renault waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell