Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; Erfolgreiche Vermisstensuche; In Wohnung eingestiegen; Brände; Tragischer Badeunfall

Reutlingen (ots)

Pedelecfahrer gestürzt

Ein Pedelecfahrer ist am Donnerstagmittag von seinem Zweirad gestürzt. Der 92-Jährige befuhr gegen 12.20 Uhr den Gehweg der Hans-Reyhing-Straße von der Peter-Rosegger-Straße herkommend und wollte dort an einem Radlader vorbeifahren. Etwa zeitgleich legte der Fahrer der Baumaschine den Rückwärtsgang ein, was einen Warnton auslöste. Nach ersten Erkenntnissen erschrak der Senior dadurch offenbar und stürzte zu Boden. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit und ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Donnerstagabend in der Seeburger Steige gewesen sein. Der 22-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit seiner Kawasaki auf der B 465 von Münsingen in Richtung Seeburg unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der Biker und knallte samt seiner Maschine mit großer Wucht in die Leitplanken. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro beziffert. (cw)

Esslingen/Stuttgart (ES/S): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem äußerst riskanten Fahrverhalten eines 35-jährigen Motorradfahrers sucht das Polizeirevier Esslingen. Einer Streifewagenbesatzung war der Mann mit seiner weißen BMW S 1000 am Donnerstagabend, gegen 21.25 Uhr, auf der B 10 aufgefallen. Der Biker war dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart unterwegs und hatte bereits mehrere rechts fahrende Fahrzeuge überholt, dabei soll er auch vorausfahrende Fahrzeuge durch dichtes Auffahren zum Spurwechsel genötigt haben, weshalb er kontrolliert werden sollte. Die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte er und fuhr an der Ausfahrt Brücke Hafenbahnstraße ab, wobei er zwischen zwei an der roten Ampel an der Kreuzung Hafenbahnstraße / Mittelkai wartenden Fahrzeugen hindurch gefahren sein soll. Anschließend ging die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln weiter in Richtung Obertürkheim. Dabei soll es mehrfach zu äußerst riskanten Überholmanövern gekommen sein. Als der BMW-Fahrer an der Einmündung zur Ebniseestraße mit hoher Geschwindkeit in ein Wohngebiet abbog, brachen die Beamten die gefährliche Verfolgung ab und verloren den Biker zunächst aus den Augen. Wenig später trafen die Polizeibeamten nach einem Zeugenhinweis auf den 35-Jährigen, der zwischenzeitlich zu Fuß in der Stuttgarter Straße unterwegs war und nahmen ihn vorläufig fest. Das Motorrad hatte er samt Helm und Schlüssel im Bereich des Mirabellenwegs versteckt, wo alles kurz darauf aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss illegaler Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie der Mann in den Besitz des Motorrads gelangt war, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Das Polizeirevier Esslingen bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die äußerst riskante Fahrweise des Motorradfahrers behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag erlitten. Eine 31-Jährige war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Opel Zafira auf der Geiselbachstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah sie den entgegenkommenden, 36 Jahre alten Motorradfahrer. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seiner BMW. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden. Sie mussten mit Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Owen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Ein Sekundenschlaf hat am Donnerstagabend ersten Erkenntnissen nach zu einem Verkehrsunfall auf der B 465 geführt. Eine 39-Jährige befuhr gegen 18 Uhr mit einem Nissan die Bundesstraße zwischen Kirchheim und Owen, als sie am Steuer einschlief. Ihr Wagen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Graben und blieb in einem Weizenfeld etwa 50 Meter neben der Straße stehen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Da zunächst ein rauchendes Auto gemeldet worden war, war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Das verunglückte Fahrzeug musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 21-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einer Honda auf der Filderstraße von Musberg herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs. Als ein vorausfahrender Pkw-Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste, betätigte der Biker ebenfalls seine Bremsen. Ersten Ermittlungen nach dürfte er hierbei die Bremse des Vorderrads zu stark betätigt haben, so dass er die Kontrolle über das Motorrad verlor und zu Boden stürzte. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Da an seiner Honda der Motordeckel beschädigt wurde und Öl sowie Kraftstoff ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle aus. Der Schaden an dem Kraftrad wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer verletzt

Noch unklar ist das Ausmaß der Verletzungen eines 55-jährigen Radfahrers, der am Donnerstagabend bei einem Unfall gestürzt ist. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Schlesierstraße in Richtung Humpfentalstraße unterwegs. Auf Höhe des Enzenhardplatz hielt vor ihm ein 18-Jähriger mit seinem Audi hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Als der Audifahrer wieder anfuhr und dabei nach links ausscherte, fuhr der 55-jährige mit seinem Rennrad so knapp an ihm vorbei, dass es zur Kollision kam und der Radfahrer zu Boden fiel. Durch den Sturz verletzte sich der 55-Jährige und musste nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sr)

Esslingen (ES): Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Berkheim verstorben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 36-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg von der Jurastraße kommend in Richtung Seestraße. An der dortigen Einmündung bog er nach links in Richtung Bangert ab. Dabei geriet sein Fahrrad auf dem kiesigen Untergrund ins Rutschen und der 36-Jährige kippte nach links. In der Folge stürzte er gegen den entgegenkommenden, 82 Jahre alten Fußgänger, der ebenfalls zu Boden fiel. Sowohl der verunglückte Radfahrer als auch eine weitere Radfahrerin kümmerten sich sofort um den Senior, der so schwere Verletzungen erlitten hatte, dass er später im Krankenhaus verstarb. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. (rn)

Holzmaden (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber haben in der Nacht zum Freitag nach einem Vermissten gesucht. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil der an Demenz erkrankte Mann am Abend seine Wohnung verlassen hatte und noch nicht zurückgekehrt war. Da die Gefahr bestand, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige nach ihm gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war nach Besserung der Wetterlage hinzugezogen worden. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte den offenbar gestürzten Vermissten kurz nach zwei Uhr in Verlängerung der Friedhofstraße. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (rn)

Deizisau (ES): Pkw mit Krad zusammengestoßen

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Esslinger Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger wollte gegen 22.15 Uhr vom Parkplatz eines Schnellrestaurants nach links auf die Esslinger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Kreisverkehr kommenden, 28 Jahre alten Honda-Lenker. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingestiegen

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in eine Wohnung in der Seelhausgasse eingestiegen. Den ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Einbrecher gegen ein Uhr über einen Zaun in den Hinterhof des Mehrfamilienhauses. Über eine geöffnete Terrassentür betrat er anschließend die Wohnung und suchte dort nach Stehlenswertem. Als die Bewohnerin auf den Einbrecher Aufmerksam wurde, flüchtete der Unbekannte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Streitigkeiten

In einer verbalen Auseinandersetzung, Schubsereien und einer Strafanzeige gegen einen 45-jährigen Autofahrer endete am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung zwischen einem Ford-Fahrer und einem Rennradfahrer. Kurz nach 20 Uhr war der 45-Jährige mit seinem Ford Puma auf der K 6916 von Poltringen in Richtung Reusten unterwegs und überholte kurz vor dem Ortsbeginn den 29-jährigen Radler. Dabei soll er so gefährlich nahe an dem Radfahrer vorbeigefahren sein, dass dieser beinahe stürzte. Am Ortsbeginn Reusten soll der 45-Jährige seinen Wagen dann quergestellt und den Radler zum Anhalten genötigt haben, was nachfolgend eine Auseinandersetzung mündete, bei der es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Zimmerbrand

Zu einem kleineren Zimmerbrand mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in den Fasanenweg ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts hatte dort ein elektrischer Shisa-Kohlenherd zu schmoren begonnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten anrückte, konnte der Wohnungsinhaber den Brand selbst löschen. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht entstanden sein. (cw)

Starzach (TÜ): Brennender Gasgrill auf Terrasse

Mit zahlreichen Einsatzkräften sind Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagabend in die Holunderstraße in Bierlingen ausgerückt. Gegen 17.45 Uhr war der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Gasgrills auf einer hölzernen Terrasse mitgeteilt worden. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten anrückte, konnte das Feuer rasch löschen und so ein Übergreifen aus das Gebäude verhindern. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einer technischen Brandursache auszugehen. Der entstandene Sachschaden ist noch bekannt. (sr)

Albstadt (ZAK): Tragischer Badeunfall (Zeugenaufruf)

Nach einem Badeunfall am Donnerstagnachmittag in einem Freizeitbad in Albstadt musste ein kleines Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Badegast bemerkte gegen 17.15 Uhr das leblos am Boden des Schwimmbeckens treibende Kind und holte es aus dem Wasser. Nach sofortiger Reanimation durch einen Rettungsschwimmer, Ersthelfern und einer zufällig anwesenden Kinderärztin wurde die Fünfjährige vom Hubschrauber in die Klinik eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen und bittet Zeugen, die im Außenbereich des Warmwasserbecken, im Bereich der Bar Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (cw)

