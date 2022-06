Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Wochenende (17.-19.06.2022) ein Garagentor eines Lagerraums auf dem Kamphuesweg in Coesfeld aufzuhebeln. Dies gelang ihnen offensichtlich nicht. Um dennoch ins Innere zu gelangen, stiegen die Täter anschließend auf das Holzdach des Lagerraums und sägten ein Loch in das Dach. Sie flüchteten ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. ...

