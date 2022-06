Coesfeld (ots) - Am 19.06.2022, gegen 16.15 Uhr, kam es in einem Waldstück in Ascheberg (Herbern) zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer so schnell und frühzeitig löschen, dass es sich nicht weit ausbreiten und ein größerer Waldbrand verhindert werden konnte. Im nahen Umfeld wurden ein Feuerzeug und Feuerwerkskörper aufgefunden. Hinweise bitte an die ...

