Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorffeld, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am 18.06.2022, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:15 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Senden, Dorffeld, ein. Die unbekannten Täter verschafften sich durch die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus und entwendeten u.a. Bargeld und eine Playstation. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

