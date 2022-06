Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am Freitagvormittag ist es in der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.15 Uhr bog eine 57 -Jährige mit ihrem Pkw Mercedes von der Bahnhofstraße in die Kaiserstraße ein. Hierbei übersah sie eine ebenfalls 57 -Jährige Fahrradfahrerin und es kam zur Kollision und hierdurch zum Sturz der Radfahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro

Metzingen (RT): Einbruch in Firma

In der Zeit von 24.06.2022, 22.00 Uhr bis 25.06.2022, 05.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Gutenbergstraße eingebrochen. Nachdem die Täter einen Zaun überstiegen haben, hebelten sie zwei Türen gewaltsam auf und gelangten so in den Verkaufsraum und in einen Lagerraum. Dort entwendeten sie mehrere Handwerkermaschinen. Über den Wert des Diebesguts kann noch keine Aussage getroffen werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

St. Johann-Gächingen (RT): Mit dem Fahrrad gestürzt

Am frühen Samstagmorgen ist ein Radfahrer samt Sozia zu Fall gekommen. Gegen 02.20 Uhr befuhr ein 19 -Jähriger mit seiner ebenfalls 19 -jährigen Mitfahrerin den Zufahrtsweg zum Sportplatz in Richtung Gächingen. Hierbei kam er mit seinem Vorderrad nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich auf rutschigem Untergrund zu Fall. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrerin wurde mit leichten Blessuren ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer lediglich Sachschaden.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitag um 13.40 Uhr ist es auf der Scharnhäuser Straße auf Höhe der Einmündung Hauffstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 53 -jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot 208 musste verkehrsbedingt anhalten, da ein Fahrzeug vor ihr abbiegen wollte. Die nachfolgende 57 -jährige Fahrerin eines Pkw Nissan Micra bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Nürtingen (ES): Senior bei Verkehrsunfall verstorben

Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen verstorben. Der 87-Jährige fuhr mit seinem Mercedes kurz nach 11.30 Uhr auf einen Parkplatz in der Uhlandstraße und streifte hierbei den derzeitigen Ermittlungen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache ein geparktes Fahrzeug. Anschließend stieß der Mercedes gegen eine Hauswand. Ersthelfer befreiten den Senior aus dem Wagen. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer sowie den Rettungsdienst verstarb der 87-Jährige. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf zirka 20.000 Euro. (mr)

Wernau (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt, Verursacher flüchtig (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 13.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Brunnenstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung Wendlingen befahren. In einer leichten Linkskurve fuhr er an einem rechts geparkten Pkw vorbei, ohne den Vorrang eines 57 -jährigen entgegenkommenden Radfahrers zu beachten. Dieser kam beim Ausweichmanöver zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam es nicht. Nach dem Unfall hielt der Pkw-Fahrer kurz an, gab zu verstehen, dass er sein Fahrzeug parkt und dann zur Unfallstelle zurückkehrt. Tatsächlich entfernte er sich dann jedoch ohne zurückzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkelbraunes Fahrzeug ähnlich eines 1er -BMW gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte braune Haare, sprach mit einem ausländischen Dialekt und war dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021-5010.

Nürtingen (ES): Kradfahrer leicht verletzt

Am Freitag kurz nach 14.00 Uhr befuhr der 65 -jährige Fahrer eines Pkw BMW 320 die Hochwiesenstraße in Richtung B 313. Auf Höhe der Einmündung Hohes Gestade staute sich der Verkehr zurück, was von dem BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt wurde. Er fuhr auf das vor ihm bereits fast stehende Kraftrad der Marke Honda, Typ CB 600, auf. Dieses wurde nach vorne geschleudert und streifte einen davorstehenden Pkw Daimler-Benz B 200 und nachfolgend noch einen Pkw Daimler-Benz Vito. Auch der unfallverursachende BMW fuhr noch leicht auf den Daimler-Benz B 200 auf. Der 29 -jährige Fahrer des Kraftrades Honda erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Weiterer Fahrradunfall

Am Freitagnachmittag ist es auf der Schnarrenbergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 54 -Jährige befuhr mit ihrem Pkw Audi die Straße bergaufwärts und wollte nach links in die Hoppe-Seyler-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 27 -jährige Radfahrerin und es kam zu Kollision. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Winterlingen (ZAK): Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am Freitag gegen 22.40 Uhr ist es auf der B 463 auf Höhe Winterlingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 57 -jährige Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza befuhr die B 463 von Albstadt-Ebingen kommend und wollte nach links auf die L415 / Winterlinger Straße abbiegen. Sie musste jedoch verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende 47 -jährige Fahrer eines Pkw VW Fox, welcher ebenfalls nach links abbiegen wollte, fuhr auf dem Linksabbiegestreifen auf den Seat auf. Hierbei wurden die 57 -jährige Fahrerin des Seat und ihr 59 -jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

