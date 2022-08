POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.08.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfallfluchten Nach zwei angezeigten Verkehrsunfallfluchten sucht die Polizei Clausthal-Zellerfeld nach den Verursachern und eventuell vorhanden Unfallzeugen. Am Mi., 03.08.22, 10:45 Uhr bis 11 Uhr, wurde ein abgestellter blauer VW Bus in der Straße Sorge durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. In der Nacht von Do., 04.08.22, auf Fr., ...

