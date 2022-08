Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.08.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 04.08.2022 wurde durch die Straßenmeisterei Seesen ein stark beschädigtes Verkehrszeichen (Vorwegweiser) an der K 65 im Bereich Münchehof in Richtung Bad Grund der Polizei Seesen gemeldet. Der Vorwegweiser wurde vermutlich durch ein Kraftfahrzeug beschädigt, welches in diesem Bereich einbog oder von der Fahrbahn abkam. Genauer Unfallort ist die Einmündung von der K 65 aus Richtung Münchehof in Richtung Stauffenburg/Gittelde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bzgl. einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

