Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.08.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 51-jährige Radfahrerin aus Bockenem befuhr mit ihrem Pedelec am Mittwoch, 11.15 Uhr, den Radweg aus Richtung Bornhausen in Richtung Rhüden. Kurz hinter dem Ortsausgang überfuhr sie in einer Baustelle ein diagonal zum Radweg ausgelegtes Glasfaserkabel. Das Kabel wurde genau in diesem Moment durch einen 34-jährigen Bauarbeiter aus Bad Grund zur Seite gezogen. Dadurch stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen der Asklepiosklinik Seesen zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Dienstag, gegen 13.00 Uhr, wurde auf einer Baustelle in Bornhausen durch einen Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes bei einer Überprüfung in andere Sache festgestellt, dass es beim Abriss eines Hauses vermutlich zum unerlaubten Umgang mit Abfällen kam. Gegen zwei Mitarbeiter der Abrissfirma wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl

Am Mittwoch, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde einem 26-jährigen Bauarbeiter während seiner Arbeitszeit in der Langen Str. sein auf dem Gehweg abgestellter Rucksack entwendet. Zum Täter liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen bitte an das Polizeikommissariat Seesen unter 05381/9440.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen streifte am Dienstag, den 02.08.22, um 17.03 Uhr, einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw, unbekannten Fabrikats, in der Kirchberger Straße in Münchehof. Sie parkte ihren Pkw unverzüglich ein und begab sich zurück zum Unfallort. Der Fahrzeugführer des geschädigten Pkw hatte den Unfallort jedoch bereits verlassen. Die Unfallverursacherin meldete deshalb den Vorfall sofort bei der Polizei. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum bislang unbekannten beschädigten Pkw bitte an das Polizeikommissariat Seesen unter 05381/9440.

i.A.

Knackstedt, POK

