POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.08.2022

Goslar (ots) - Diebstahl eines Katalysators: Der Besitzer eines grauen VW Polo hatte sein Fahrzeug am 24.07.2022, gegen 20.00 Uhr, vor seinem Wohngrundstück in Bad Harzburg in der Liebfauenstraße abgestellt. Am 25.07. 2022, gegen 09.00 Uhr, kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass der Katalysator am Fahrzeug fehlte. Er wurde durch bislang unbekannte Täter abgesägt und entwendet. Rückfragen ...

mehr