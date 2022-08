POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 02.08.2022

Goslar (ots) - Stromausfall nach Verkehrsunfall Zu einem Stromausfall, im Bereich um die Straße Am Klepperberg, kam es am Samstagabend. Ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Bad Lauterberg, der von der Fahrbahn abkam und so einen Stromverteilerkasten zerstörte, war der Grund für den Stromausfall. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Fahrt unter ...

