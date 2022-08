Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 01.08.2022

Goslar (ots)

Stromausfall nach Verkehrsunfall

Zu einem Stromausfall, im Bereich um die Straße Am Klepperberg, kam es am Samstagabend. Ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Bad Lauterberg, der von der Fahrbahn abkam und so einen Stromverteilerkasten zerstörte, war der Grund für den Stromausfall. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde eine 40jährige Frau aus Langelsheim, auf der Bockswieser Straße in Hahnenklee gestoppt. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Diebstahl mehrerer Kennzeichenpaare

Am Sonntagnachmittag wurden im Bereich des Haderbacher Teiches, südwestlichlich der Flambacher Teiche, drei Kennzeichenpaare von dort abgestellten Pkw entwendet. Die Kennzeichen: FFB-MD 999, HI-DS 2709, NM-U 14. Zeugen melden sich bitte beim PK Oberharz, unter 05323/94110-0

Handfeste Streitigkeiten

Im Zuge eines längeren Streites, um die Versorgung mehrerer Rinder und Hunde kam es in Wildemann am Freitagabend zu einem Aufeinandertreffen von zehn Personen, die sich nun gegenseitig u.a. wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Bedrohungen und diverser Straßenverkehrsdelikte angezeigt haben. Unbeteiligte Zeugen, die in der Zeit zwischen 21 und 23:15 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim PK Oberharz, unter 05323/94110-0.

Einbruch in Gebäude des Campingplatzes Prahljust

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Eingangstür und ein Fenster des Rezeptionsgebäudes des Campingplatzes auf. Aus den Räumlichkeiten wurden Geldkassetten und Bargeld im Wert von ca. 4000 Euro entwendet.

Killig, PHK

