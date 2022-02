Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - alleinbeteiligt

Bad Gandersheim (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022 kam es gegen 14:17 Uhr auf der Hauptstraße in Echte in Höhe des dortigen Standesamtes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines schwarzen Audi A3 verlor in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte daraufhin seitlich mit dem Gebäude des Standesamtes. Der 25-jährige Bad Gandersheimer trug außer leichten Kopfschmerzen glücklicherweise keine Verletzungen davon, er wurde vor Ort sowohl durch eingetroffene Ersthelfer der freiwilligen Feuerwehr Echte, als auch durch einen angeforderten Rettungswagen erstversorgt. Sein PKW war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Gebäude des Standesamtes entstanden Schäden an der Fassade in einer geschätzten Höhe von ca. 2.500 Euro. (ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell