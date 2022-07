Polizeiinspektion Goslar

Freitag, 29.07.2022

Verkehrsunfall

Langelsheim/Lautenthal - Ein 49jähriger Mann aus Hannover kommt am Freitag für eine Fahrradtour in den Harz. Auf der L516 von Hahnenklee nach Lautenthal kommt er gegen 14:30 Uhr in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw eines 18jährigen dänischen Autofahrers. Der Radfahrer wird dadurch schwerstverletzt und wird mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Göttingen verbracht.

Verkehrsunfall

Goslar - Am Freitagnachmittag um 15:50 Uhr hält ein Pkw verkehrsbedingt an der roten Ampel des Reiseckenweges / Okerstraße. Ein 15jähriger Mofa-Fahrer fährt links an dem wartenden Pkw vorbei, stößt gegen den Pkw und entfernt sich, ohne Angaben zu seiner Person und seiner Beteiligung zu machen. Zufällig wird er wenig später festgestellt und wiedererkannt. Die hinzugerufene Polizei leitet ein Ermittlungs-verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen vom Vorfall an der Kreuzung werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter (0 53 21) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle

Seesen - Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar hat am Freitagnachmittag zusammen mit Beamten des Polizeikommissariates Seesen im dortigen Bereich eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag auf sog. "Tuning-Verstößen", aber auch andere Bereiche des öffentlichen Straßenverkehrs wurden kontrolliert. Insgesamt wurden 12 Ermittlungsverfahren eingeleitet, von den 3 zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und somit zur vorläufigen Stilllegung des jeweiligen Fahrzeugs führten.

Schlägerei

Goslar - Am späten Freitagabend kommt es in der Baßgeige nach verbalen Streitigkeiten zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus Goslar und den umliegenden Ortschaften. Im Verlauf des Streits wird einer Goslarerin durch eine 23jährige Beschuldigte an den Haaren gezogen. Des Weiteren soll die junge Frau einem weiteren Opfer mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Ein 31jähriger Mann aus Goslar soll zeitgleich einem weiteren Opfer ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der polizeilichen Aufnahme wird der Gesamtsachverhalt je nach Sichtweise unterschiedlich dargestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.

Samstag, 30.07.2022

Verstopfter Kanal

Langelsheim/Wolfshagen - Am Samstagvormittag teilt ein Anwohner mit, dass ein Kanal An der Knokewiese mit stark riechendem Abwasser überlaufe. Tatsächlich quoll permanent Wasser in nicht unerheblicher Menge aus dem Kanaldeckel, lief über die Straße und in den Töllebach. Die hinzugerufene Eurawasser stellt schließlich fest, dass Äpfel und Feuchttücher den Abwasserkanal verstopft haben.

Sonntag, 31.07.2022

Dreister Diebstahl

Liebenburg/Neuenkirchen - In den frühen Morgenstunden des Sonntags werden Anwohner durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt 4 Personen, die sich offensichtlich mit einer Flex an einem an einer Scheune montierten Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Polizei aus Goslar konnten die dreisten Diebe jedoch mit dem ganzen Automaten in einem Kraftfahrzeug in unbekannte Richtung flüchten. Die Schadenshöhe wird zunächst auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Weitere Zeugen, denen möglicherweise gegen 02:30 Uhr etwas aufgefallen ist, melden sich bitte zur allgemeinen Geschäftszeit bei der Polizeistation Liebenburg unter (0 53 46) 94 68 00.

