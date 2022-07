POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 29.07.2022

Polizeiinspektion Goslar

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 26.07.2022 in der Zeit von 13:00 bis 22:15 Uhr löste ein bisher unbekannter Beschuldigter die Radmuttern des Pkw der Geschädigten. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum in dem Parkhaus der Asklepios-Klinik in Seesen. Eine solche Tathandlung stellt einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann im Unglücksfall ursächlich für schwerwiegende Verkehrsunfälle sein. Personen, die Angaben zum dargestellten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat in Seesen (Tel. 05381.944 0) zu melden.

Feststellung eines überladenen Lkw

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am 28.07.22 um 11:58 Uhr durch die feststellenden Beamten des Polizeikommissariat Seesen auf der B242 zwischen Münchehof und Herrhausen ein Lkw festgestellt werden, der bereits äußerlich den starken Anschein erweckte überladen zu sein. Statt einem zulässigen Gesamtgewicht von 7500kg wurde im Rahmen der Überprüfung auf einer Lkw-Waage ein Gewicht von 14260kg festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer aus Nordhausen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt mit dem festgestellten Beladungszustand wurde untersagt.

