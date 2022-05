POL-FL: Achtung: Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte!

Flensburg (ots) - Montagabend (09.05.22) wurde an der Schiffbrücke in Flensburg ein Rollstuhlfahrer von mehreren Personen angesprochen. Ihm wurde die Geldbörse geraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Das Opfer hielt sich gegen 20:30 Uhr im nördlichen Bereich der Schiffbrücke an der Hafenkante beim Parkplatz in Höhe Nordertor auf. Dort wurde er von ca. vier Personen angesprochen und gefragt, ob er Kleingeld habe. Nachdem ...

