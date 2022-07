Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 28.07.2022

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Di., 26.07.22, 11:40 Uhr, wurde ein 29jähriger Autofahrer auf der Goslarschen Str. kontrolliert. Dabei fielen den Beamtinnen diverse Merkmale auf, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls am Dienstag, gg. 21:30 Uhr, fiel ein Autofahrer in Altenau, Auf dem Glockenberg, durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle war der 62jährige Fahrer aus Altenau nicht in der Lage eine Atemalkoholprobe abzugeben. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und zusätzlich sein Führerschein beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell