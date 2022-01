Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Sachbeschädigungen durch Graffiti ++ Bardowick - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise ++ Gorleben - Diebstahl eines Radladers ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddieb flüchtet mit Fahrrad - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl eines Fahrrades kam es am Abend des 03.01. gegen 18:30 Uhr an den Fahrradständern beim Kino im Fährsteg. Ein bisher unbekannter Täter überprüfte nach Angaben einer Zeugin diverse Fahrräder in den Fahrradständern, ob diese angeschlossen seien. Nach Aufforderung der Zeugin dies zu unterlassen, nahm der Täter ein nicht angeschlossenes Fahrrad an sich und entfernte sich damit.

Personenbeschreibung:

- Männlich - ca. 170cm - schlank - dunkle Mütze (vermutl. darunter längere Haare) - dunkle Jogginghose - dunkler Parka - dunkler Rucksack

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder gegebenenfalls Geschädigter des Diebstahls ist, meldet sich bitte unter 04131-83062215.

Lüneburg - Ladendieb erwischt - weiteres Diebesgut aufgefunden

Ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 37-Jähriger fiel am gestrigen Tag in der Lüneburger Innenstadt aufgrund von Ladendiebstählen auf. In einem Geschäft Am Sande wurde durch Mitarbeiter beobachtet, dass der 37-Jährige sich Zigaretten in die Tasche steckte und so den Kassenbereich passieren wollte. Durch die alarmierte Polizei konnte Diebesgut von zwei weiteren Läden bei dem Dieb aufgefunden werden. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Schulgebäude - Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen

Zu einem versuchten Einbruch kam es am 03.01. gegen 20:00 Uhr in eine Grundschule am Hasenburger Berg. Zunächst Unbekannte traten Fensterfragmente einer Tür ein, woraufhin die Alarmanlage auslöste und diese flüchteten. Durch die alarmierte Polizei konnte im Nahbereich ein 16-Jähriger festgestellt werden, welcher als tatverdächtig gilt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Bardowick - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Am 03.01. kam es zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ilmer Weg. Unbekannte gelangten über den rückwärtigen Bereich des Hauses in das Objekt. Es wurden unter anderem technische Geräte entwendet. Eine Spurensuche im Objekt wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei einigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Reppenstedt - Heckscheibenrahmen vom Pkw entwendet - Zeugenhinweise

Am 03.01. zwischen 06:15 Uhr und 06:30 Uhr hebelten Unbekannte an der Heckscheibe an einem Pkw Renault auf einem Parkplatz An der Landwehr. Der Rahmen der Heckscheibe wurde durch die Täter entwendet. Weiteres Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen durch Graffiti - Hinweise

Zu einer Sachbeschädigung an einem Firmengebäude kam es zwischen dem 30.12.21 und dem 03.01.22 in der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Unbekannte besprühten eine Wand mit Farbe. Videoaufzeichnungen von der Tat wurden durch die Polizei gesichert. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der Nacht vom 03.01. auf den 04.01. an einem Firmengebäude in der Lilienthalstraße. Unbekannten besprühten auch hier eine Wand mit Farbe. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert...

Am Nachmittag des 03.01. wurden durch die Polizei Lüneburg Durchfahrtskontrollen in der Salzstraße durchgeführt. Innerhalb einer guten Stunde konnten mehr als zehn Pkw angehalten und kontrolliert werden.

Lüneburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Morgen des 04.01. wurde eine 20-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Diese befand sich mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr, wobei sie durch den 58-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Die 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung innerhalb der Familie - Polizei ermittelt wegen Raubes

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Nachmittag des 03.01. innerhalb einer Wohnung. Ein 34-Jähriger begab sich in die Wohnung seines 31-Jährigen Bruders. Nach einem kurzen Streitgespräch schlug der 34-Jährige seinem Bruder mehrfach ins Gesicht, wodurch starke Schwellungen und Blutergüsse entstanden. Außerdem entwendete der 34-Jährige im Anschluss zwei Mobiltelefone und entfernte sich aus der Wohnung. Das 31-jährige Opfer wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dannenberg - Diebstähle aus Büros - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Bürogebäude kam es zwischen dem 22.12.21 und dem 03.01.22 in der Straße Querdeich. Unbekannte gelangten über ein Fenster in das Objekt und brachen im Innenraum mehrere Schränke auf. Das Diebesgut ist aktuell noch unbekannt. Der Versuch einen Tresor aufzubrechen misslang. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 30.12.21 und dem 03.01.22 in Büro- und Praxisräume in der Bahnhofstraße. Unbekannten brachen in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld und technische Geräte. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Gorleben - Diebstahl eines Radladers - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl kam es zwischen dem 30.12.21 und dem 03.01.22 von einer Baustelle in der Straße Streßelfeld. Unbekannte entwendeten einen dort befindlichen, verschlossenen Radlader. Der Sachschaden liegt bei über 30.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Hitzacker - Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung durch Feuer kam es am Abend des 03.01. gegen 20:00 Uhr unterhalb der Brücke an der Elbuferstraße. Unbekannte setzten drei Einkaufswagen vermutlich mittels Brandbeschleuniger in Brand und flüchteten anschließend. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr Hitzacker gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Dreister Dieb entwendet Einkäufe einer älteren Dame

Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es am Mittag des 03.01. in der Straße Johnsburg. Ein bisher unbekannter Täter entwendete eine Plastiktüte mit zuvor gekauften Lebensmitteln einer 83-Jährigen. Diese betrat ihre Wohnung und stellte ihre Gehhilfe mit der Plastiktüte und einem Blumenkranz kurzzeitig vor der Tür ab. Wenige Augenblicke später stellte die Dame fest, dass die Einkäufe entwendet wurden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Uelzen - Diebstahl aus Landmaschinen - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl von Bedienelementen aus mehreren Landmaschinen kam es zwischen dem 23.12.21 und dem 03.01.22 auf einem Gelände an der Hansestraße. Unbekannte verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zu einem Hof und entwendeten die verbaute Technik aus dort abgestellten Landmaschinen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300 entgegen.

Uelzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss - Blutentnahme durchgeführt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 04.01. wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Suhlendorf - Unbekannte zerstören Briefkästen mit Knallkörpern - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung durch vermutlich Knallkörper kam es am 03.01. zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an drei nebeneinander befindlichen Briefkästen in der Schulstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden Knallkörper in den Briefkästen gezündet und diese somit teilweise aus der Wand gerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

