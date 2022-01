POL-LG: ++ Lüneburg - Schlägerei mit Baseballschlägern - Polizei ermittelt ++ Dannenberg - Einbruch in Büroräume ++ Dannenberg, OT. Neu Tramm - mit Baum kollidiert ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 03.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Schlägerei mit Baseballschlägern - Polizei ermittelt

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Abend des 02.01. gegen 21:45 Uhr in der Barckhausenstraße. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 22-Jähriger soll nach ersten Erkenntnissen gemeinsam mit zwei weiteren aktuell unbekannten Personen einen 33-Jährigen mit Baseballschlägern geschlagen haben. Hierbei wurde unter anderem auch in Richtung des Kopfes geschlagen, sodass die Polizei wegen eines versuchten Totschlags ermittelt. Ein weiterer 28-Jähriger wurde vermutlich ebenfalls durch die Gruppe verfolgt und geschlagen, konnte sich jedoch in einen Hauseingang retten. Beide Opfer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und im Klinikum behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Diebstahl von Dieselkraftstoff - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus zwei am Fahrbahnrand geparkten Sattelzugmaschinen kam es zwischen dem 01.01. und dem 02.01. in der Otto-Brenner-Straße. Unbekannte öffneten auf bislang unbekannte Weise die Tankdeckel der Fahrzeuge und pumpten daraus den Kraftstoff. Die entwendete Menge ist bislang unbekannt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung am Pkw - Zeugenhinweise

Zwischen dem 31.12.21 und dem 02.01.22 wurde ein Pkw VW Passat auf dem Sülzwiesen Parkplatz Am Bargenturm beschädigt. Unbekannte zerstörten die Abdeckung des rechten Außenspiegels und verursachten mehrere Kratzer am Fahrzeug. Unter anderem wurde die Motorhaube erheblich zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hohnstorf - Fahrzeugführerin mit über drei Promille - Fahrzeug erheblich beschädigt

Durch Zeugen wurde der Polizei am Nachmittag des 02.01. eine betrunkene Frau in einem Fahrzeug in der Straße Am alten Bahndamm gemeldet. Vor Ort konnte eine 47-jährige Fahrerin festgestellt werden, welche bei laufendem Motor in einem Pkw VW saß, welcher einen sehr großen und frischen Unfallschaden über die gesamte linke Fahrzeugseite aufwies. Ein Atemalkoholtest bei der 47-Jährigen ergab über 3,3 Promille, sodass sich der Verdacht erhärtete, dass die Dame mit ihrem Pkw alkoholisiert einen Unfall verursachte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerin musste zu Fuß weitergehen. Der Sachschaden liegt bei gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Mofa entwendet - Beim Tanken erwischt

Zu einem Diebstahl eines Motorrollers kam es zwischen dem 21.12. und dem 29.12. aus einem Parkhaus in der Scharnhorststraße. Unbekannte entwendeten das mit einem Lenkradschloss verriegelte Gefährt. Am 02.01.2022 wurden mehrere Jugendliche an einer Tankstelle in der Universitätsallee beobachtet, wie sie einen Motorroller betankten. Weiter wurde durch Zeugen beobachtet wie eine Person mehrfach mit dem Motorroller stürzte, sodass dieser Schaden nahm. Die Jugendlichen entkamen unerkannt. Der Motorroller konnte aufgefunden werden und es stellte sich heraus, dass es sich um den Entwendeten handelt. Dieser konnte somit der Eigentümerin zurückgegeben werden.

Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Lagerschuppen - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch aus einem Lagerschuppen neben einem Imbisswagen kam es in der Nacht vom 02.01. auf den 03.01. auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Eisenwerk. Unbekannte öffneten die Zugangstür zu einem Lagerschuppen und entwendeten daraus Nahrungsmittel und eine geringe Menge Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter beschädigt zwei Pkw - Zeugenhinweise

Zu zwei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht vom 02.01. auf den 03.01. in der Heidbergstraße. Eine bisher unbekannte Person beschädigte vermutlich mit einem Stein zwei in der Straße geparkte Pkw. Bei einem Pkw Honda wurde der gesamte linke Außenspiegel zerstört. Eine Spurensuche an den Pkw wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei über 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in Büroräume

In Büroräume im Poggengang brachen Unbekannte in der Nacht zum 02.01.22. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen und Fenster, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Gusborn - Einbruch in Kindergarten

In die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte im Robert-Preuß-Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 22.12. bis 03.01.22 ein. Die Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein und erbeuteten Bargeld aus einer Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow, OT. Grabow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.01.22 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des Mannes aus Bayern stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg, OT. Neu Tramm - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in den Abendstunden des 02.01.22 in Neu Tramm. Der junge Mann war gegen 19:00 Uhr von Volkfien in Richtung Neu Tramm unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.100 Euro.

Uelzen

Uelzen - Raub bei "Alkoholgelage" - Kopfnuss und Würgen - Diebstahl und Einbruch - Täter vorläufig festgenommen

Wegen Raub und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei bereits polizeilich in Erscheinung getretene 30 und 41 Jahre alte Männer aus Uelzen. Die beiden Uelzener hatten in den Nachmittagsstunden des 02.01.21 zusammen mit einem 43-Jährigen zusammen Alkohol an einer Tankstelle gekauft und diesen dann in der Wohnung des 43-Jährigen in Uelzen konsumiert. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit bei dem der 30-Jährige dem 43-Jährigen eine Kopfnuss verpasste und ihn würgte. Im Anschluss nahmen die Männer dann einen Subwoofer aus der Wohnung mit.

Parallel steht der 30-Jährige im Verdacht im Verlauf des Nachmittags in einem Taxi den Inhalt eines Rucksacks (u.a. Bargeld) gestohlen zu haben.

Gegen 17:30 Uhr kehrten die beiden Täter dann zur Wohnung des 43-Jährigen zurück und brachen während der Abwesenheit des Mannes in diese ein. Sie nahmen mehrere Gegenstände mit, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert. Die weiteren Maßnahmen auch bzgl. einer möglichen Vorführung beim Haftrichter dauern an.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkws stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.01.22 in der Göhrdestraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüneburg stellten die Beamten gegen 12:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Amphetamine verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - unter Alkoholeinfluss unterwegs - 1,25 Promille

Einen 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Honda stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.01.222 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Uelzen gegen 12:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille, so dass im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens auch der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde.

