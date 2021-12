Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Aggressiver Mann stürmt Wohnung

Am Donnerstag musste ein 28-Jähriger in Biberach in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 6.45 Uhr schlug ein 28-Jähriger die Tür einer Biberacher Wohnung ein. In der Wohnung stritt er mit einer 19-Jährigen, seiner Bekannten. Ein Zeuge sorgte sich um die Frau und informierte die Polizei. Der Mann war weiter aggressiv. Zur Sicherheit der Frau und anderer Bewohner nahmen die Polizisten den 28-Jährigen in Gewahrsam. Seine Gegenwehr scheiterte. Bei seiner Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine kleine Menge Haschisch, eine fremde Scheckkarte und einen mutmaßlich gefälschten Impfpass. Nach einer Vorführung vor Gericht brachte die Polizei den 28-Jährigen zur Ausnüchterung in eine Zelle. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Das wird jetzt untersucht und soll Aufschluss darüber gegen, ob der Mann Alkohol und Rauschgift zu sich genommen hatte. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf den 28-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

