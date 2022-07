Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom Dienstag, 26.07.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Seesen

Am Montag, 25.07.2022, zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Seesen (Rosenstraße) zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es wurde hierbei ein VW Golf durch einen derzeit unbekannten Täter beschädigt. Die Spurenlage lässt vermuten, dass der Schaden durch ein anderes Kraftfahrzeug verursacht wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei in Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Lepa, POK

