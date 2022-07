Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Sporthalle

Im Zeitraum von Freitag, dem 22.07.2022, 16:00 Uhr, bis Samstag, dem 23.07.2022, 16 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine doppelt verglaste Glasscheibe an der Helmut-Sander-Sporthalle in Oker. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 23.07.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer eine im Baustellenbereich der Von-Garßen-Straße aufgestellte Leitbake beim Vorbeifahren beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zum verursachenden Fahrzeug sind der Polizeiinspektion Goslar bereits erste sachdienliche Hinweise eingegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Personen, welche weitere Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl unter Verwendung eines präparierten Rucksackes

Am Samstag, dem 23.07.2022, um 14:40 Uhr, wurde durch eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Bäckerstraße eine mutmaßlich herrenlose Umhängetasche aufgefunden. Eine Durchsicht der Tasche führte zur Feststellung von drei hochwertigen Sonnenbrillen mit noch vorhandenen Preisetiketten. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte der Eigentümer der Tasche im Bekleidungsgeschäft festgestellt und nach kurzer, versuchter Flucht identifiziert werden. Bei der Durchsuchung der Person und des mitgeführten Rucksackes konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Bei diesem handelte es sich um eine weitere, hochwertige Sonnenbrille sowie insgesamt sieben Poloshirts verschiedener Marken. Zudem war der mitgeführte Rucksack des 40-jährigen Beschuldigten präpariert, um Waren mit Diebstahlssicherungen ohne Anschlagen der Alarmanlagen der Einzelhandelsgeschäfte entwenden zu können. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gefertigt und das Diebesgut, die Umhängetasche sowie der präparierte Rucksack beschlagnahmt. Zeugen, welche Angaben zur Tat sowie insbesondere die bislang unbekannten geschädigten Institutionen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar in Verbindung zu setzen.

i.A. Galante, POK

