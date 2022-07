Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.07.2022

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am 24.07.2022, gegen 00:05 Uhr, wurde in der Bockenemer Straße in Seesen die Fahrerin eines BMW nach einem Zeugenhinweis durch eine Funkstreife des PK Seesen kontrolliert. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 3,12 Promille ergab. Gegen die 55-jährige Fahrerin wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Am 23.07.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Wilhelm-Busch-Straße in Rhüden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin streifte im Vorbeifahren einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1000 Euro. Durch die Aussage eines aufmerksamen Zeugen konnte die 36-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bereits am 21.07.2022 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dorfstraße 40 in Ostlutter. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren eine Grundstücksmauer und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hierdurch entstand an der Mauer Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung durch das Werfen von Feuerwerkskörpern Am 23.07.2022, gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße Feuerwerkskörper auf den davorliegenden Gehweg geschmissen werden. Durch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort mehrere abgebrannte, sog. "Chinaböller" festgestellt werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Passanten auf dem Gehweg aufgehalten haben sollen, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten, gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Durch Zeugenaussagen konnte ein 32-jähriger Beschuldigter ermittelt werden. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell