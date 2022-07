Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.07.2022

Goslar (ots)

Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Am 21.07.2022 im Zeitraum von 20:20 Uhr bis 20:50 Uhr wurde ein 54-jähriger Rhüdener im Rahmen verbaler Streitigkeiten von einem 40-jährigen Rhüdener ins Gesicht geschlagen. Im Rahmen dieser Streitigkeiten betritt der 40-jährige Mann gegen den Willen des 54-jährigen Mannes dessen Wohnung. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Am 21.07.2022, gegen 21:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Hauseingangstür eines, in der Seesener Innenstadt befindlichen, Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden die, dahinter befindlichen, Räumlichkeiten nicht betreten. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Diebstahl

Am 21.07.2022 im Zeitraum von 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr wurde, während des Besuches eines Discounters in der Braunschweiger Straße (Seesen), die Geldbörse eines 86-jährigen Seeseners von einem bislang unbekannten Täter aus dessen Gesäßtasche entwendet. Dem Geschädigten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 180 Euro. Sollten Beobachtungen, in Bezug zu dieser Tat gemacht worden sein, wird gebeten sich an das Polizeikommissariat Seesen zu wenden.

i.A. Heise, PK

