Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung - Polizeistation Altenau

Goslar (ots)

Diebstahl von 2 Gastronomie-/Sonnenschirmen

Altenau: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende am Waldschwimmbad Okerteich zwei neuwertige Sonnenschirme mit den dazugehörigen Stahlständern nach Betriebsschluß aus dem Außenbereich der dortigen Gaststätte. Die 4x4 Meter großen Gastronomieschirme mit weißer Stoffbespannung sind mit Werbung der örtlichen Brauerei bedruckt. Die Schadenshöhe beträgt 1.300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Altenau oder das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Borchers, PHK

