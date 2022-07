POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 20.07.22

Goslar (ots) - Verkehrsunfall am Montag, den 18. Juli 2022, 14.40 Uhr: Die 60jährige Fahrerin eines Mercedes Benz wollte mit ihrem Fahrzeug in der Breiten Straße 8 vom Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Breite Straße einfahren und hielt ihr Fahrzeug an der Ausfahrt zunächst an. Beim Anfahren übersah sie eine aus Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße herankommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, ...

