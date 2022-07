Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Montag, den 18. Juli 2022, 14.40 Uhr: Die 60jährige Fahrerin eines Mercedes Benz wollte mit ihrem Fahrzeug in der Breiten Straße 8 vom Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Breite Straße einfahren und hielt ihr Fahrzeug an der Ausfahrt zunächst an. Beim Anfahren übersah sie eine aus Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße herankommende Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 43jährige Radfahrerin stürzte. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Pedelec entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1050,- Euro.

Verkehrsunfall am Montag, den 18. Juli 2022, 16.30 Uhr: Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Breiten Straße 8 kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, wobei die Beteiligten Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben zum Hergang und der Verursachung des Unfalls machten. Demnach waren die Fahrzeuge, ein Ford Mondeo und ein 3er BMW zunächst zum Parken abgestellt. Bei Wiederinbetriebnahme der Fahrzeuge kam es dann zur Kollision. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Diebstähle aus Pkw:

Am Montag, den 18.07.2022, kam es in zwei Fällen zu Einbruchdiebstählen aus Pkw auf dem Waldparkplatz am Taternbruch an der Bundesstraße 4. Der Halter eines weißen Skoda Scala hatte sein Fahrzeug um 12.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug gegen 14.47 Uhr, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür zerstört worden ist. Anschließend entwendete/n der oder die bislang unbekannte/n Täter die im Fahrzeug abgelegte Handtasche. Ebenfalls entwendet wurde die Handtasche aus einem in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr parkenden weißen VW Golf, nachdem das Fenster der Fahrertür aufgehebelt wurde. Die Polizei Bad Harzburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren. Das Auto ist kein Tresor: Daran sollten alle denken, vor allem, wenn sie damit in den Urlaub fahren. Auch bei einer kurzen Rast sollten Wertsachen, Smartphone oder die teure Kamera nicht im Wagen bleiben.

