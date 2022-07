Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.07.2022

Goslar (ots)

Jerstedt

- Brand einer Druckerei

Am Montag, 18.07.2022, gegen 03:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Druckerei in der Herderstraße alarmiert. Diese geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Durch das Feuer wurden neben einem Großteil der Lagerhalle unter anderem das Papierlager, die Druckermaschine und einige Fahrzeuge zerstört.

Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch die zeitnahen Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr verhindert werden. In dem Gebäude hielten sich glücklicherweise keine Personen auf.

Die Lagerhalle wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens wird nach ersten Ermittlungen auf über eine Million Euro geschätzt.

Im Hinblick auf die Brandursache lässt sich aus kriminalpolizeilicher Sicht derzeit noch keine Aussage treffen. Es wird nachberichtet, sobald eine eingehende Untersuchung der Brandstelle stattgefunden hat. Ob hierzu auch ein Gutachter eingesetzt wird, liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Entscheidung hierzu steht noch aus.

Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar dauern an.

i.A. Brych, PK

