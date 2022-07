POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 18.07.2022

Goslar (ots) - Tankbetrug in Seesen Am Samstag, 16.07.2022, gegen 09:07 Uhr kam es bei einer Tankstelle in Seesen im Bereich der Bornhäuser Straße zu einem Tankbetrug. Ein Volkswagen T4 in roter Farbe mit ausländischem Kennzeichen hielt gegen 09:07 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle. Eine männliche Person betankte das Fahrzeug mit Kraftstoff. Anschließend stieg ...

