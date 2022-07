Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.07.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstag, 16.07.2022, wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr ein vor einem Einkaufsmarkt in der Carl-Zeiß-Straße in Goslar geparkter Pkw Seat (schwarz) mit Braunschweiger Kennzeichen durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Hier hatte offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den besagten Pkw touchiert und diesen dabei beschädigt. Der Schaden an dem Pkw Seat wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und sich seiner Verantwortung zu stellen.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

i.A. Schulze, PHK

