Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 15.07.2022 bis 16.07.2022

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Verkehrsunfallflucht:

Am Donnerstag, den 14. Juli in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr wurde ein geparkter PKW, BMW auf dem Parkplatz an der B 4 zwischen dem Hotel Seela und der Tankstelle durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich durch den Fahrer eines VW Bus, deutlich sichtbar beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne die Polizei oder den Besitzer des BMW zu informieren. Der Verursacher und mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Harzburg.

Verkehrsunfallflucht:

Während der Nacht von Freitag, den 15. Juli zu Samstag wurde in der Zeit von 20:00 Uhr bis 00:20 Uhr das Ortsausgangsschild von Harlingerode in Richtung Goslar-Oker durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne seiner Pflicht dort zu warten nachzukommen, so dass gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet wird. Zeugen werden gebeten sich bei Polizei zu melden.

Drogenkontrolle:

Während der Streife rennt in der Nähe des Bahnhofes ein Mann vor der Streifenwagenbesatzung weg. Die Polizeibeamten nehmen nun wegen eines möglichen Anfangsverdachtes einer Straftat die fußläufige Verfolgung auf und können ihn nach ca. 200 Meter festhalten, da er weiter flüchten will werden ihm Handfesseln angelegt. In der Bekleidung wird während der anschließenden Durchsuchung die Droge Marihuana festgestellt und dies in einer Menge, welche eine Wohnungsdurchsuchung erforderlich machte. Dort wurde ebenfalls Marihuana festgestellt. Im Anschluss wurde bei dem nunmehr Beschuldigten eine erkennungsdienstliche Behandlung, also die Entnahme von Fingerabdrücken und Fotos seiner Person durchgeführt. Danach durfte er die Dienststelle mit einem Strafverfahren verlassen.

Polizeistation Vienenburg:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Während der Nacht von Freitag, den 15. Juli zu Samstag verursachte gegen 02:00 Uhr ein BMW-Fahrer einen Verkehrsunfall im Schachtweg in Vienenburg. Dabei wurde der BMW erheblich beschädigt, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Ein weiterer Schaden ist an der Garage eines Angelvereines entstanden. Die Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer per Messgerät Alkohol in der Atemluft fest, so dass eine angeordnete Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Verursacher ließ den BMW am folgenden Tag abschleppen.

i.A. POK Noack

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell