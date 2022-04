Polizei Düren

POL-DN: "Massenkarambolage" beim Fahrradtraining

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagabend kam es während einer Trainingsfahrt zu einem Verkehrsunfall auf der B477 bei dem drei Radfahrer leicht verletzt wurden.

Die Radsportgruppe mit etwa 12 Teilnehmern war gegen 19:00 Uhr auf der B477, aus Richtung Kerpen-Blatzheim kommend, in Fahrtrichtung Nörvenich unterwegs. In einem, nach eigenen Angaben, unachtsamen Moment touchierte ein 47 Jahre alter Mann aus Hürth den Reifen des vor ihm fahrenden Teamkollegen, einem 35-Jährigen aus Frechen. Während der 35-Jährige jedoch durch den Kontakt der Räder nicht stürzte und sich auch nicht verletzte, kam der 47-Jährige zu Fall. Dies wiederum führte dazu, dass zwei weitere Rennradfahrer der Gruppe, die unmittelbar hinter dem unaufmerksamen 47-Jährigen unterwegs waren und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten, in den Radfahrer aus Hürth hineinfuhren. Auch diese beiden Sportler, ein 55-Jähriger aus Oberlahr und ein 59-Jähriger aus Köln, stürzten und verletzten sich leicht. Der 47-Jährige suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf, die beiden 55 und 59 Jahre alten Männer wurden mit Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

