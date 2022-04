POL-DN: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln und einem Haftbefehl unterwegs

Düren (ots) - Unbekannte zündelten an mehreren Stellen am evangelischen Gemeindezentrum in Düren mit Feuer und verursachten dadurch Sachschaden. In der Zeit von Freitag, 22.04.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 25.04.2022, 06:00 Uhr, beschädigten der oder die Täter an mehreren Stellen des Gemeindezentrums unter anderem die Plexiglasscheibe eines Schaukastens, ein Türklingelgehäuse, Türgriffe und mehrere ...

mehr