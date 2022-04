POL-DN: Sachbeschädigungen am evangelischen Gemeindezentrum

Langerwehe (ots) - Bislang Unbekannte entwendeten von einer Baustelle in Langerwehe Neu-Pier eine große Anzahl von eingebauten Baustützen. In der Zeit vom 19.04.2022 bis zum 25.04.2022 verschafften sich der oder die Täter Zugang zu einem Rohbau in Neu-Pier in der Straße Zur Löv. Hier entwendeten sie nach Angaben des geschädigten Bauunternehmers etwa 60-70 Baustützen, was zur Folge hatte, dass Teile der stützenden Balkenkonstruktion bereits heruntergefallen waren. ...

