POL-DN: Geführte Motorradausfahrt: PoliTour 2022

Jülich (ots) - Am 21.04.2022 ereignete sich auf der Münchener Straße ein Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 11:05 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Jülich die Münchener Straße in Richtung Berliner Straße. In Höhe der Hausnummer 5 hielt der 30-Jährige an, um rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Als er hierzu sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht hatte, fuhr von hinten ein Kind auf einem Fahrrad gegen seinen Pkw. Der Junge stürzte, ...

mehr