Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Festnahmen nach Ladendiebstahl

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (05.04.) wurden am späten Nachmittag zwei Personen bei einem Ladendiebstahl von hochwertigen Pflegeprodukten im mittleren dreistelligen Eurobereich in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Bergisch Gladbach beobachtet und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Geilenkircheners und des 21-jährigen Bergisch Gladbachers konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Beide Ladendiebe, die in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, sollen heute (06.04.) dem Haftrichter vorgeführt werden. (au)

