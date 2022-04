Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Nörvenich (ots)

In Pingsheim verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag Zutritt zu einem Haus und entwendeten Bargeld.

Nach ihrer nächtlichen Abwesenheit in der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Dueventhaler Weg am Sonntag gegen 06:30 Uhr, dass eingebrochen worden war. Der oder die Täter waren vermutlich über ein Tor auf das Grundstück gelangt und hatten dann eine Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Das Haus verließen sie auf dem gleichen Weg und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 06:30 Uhr, eingrenzen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Hinweise an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 weiterzugeben.

