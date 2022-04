Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf Parkplatz verletzt

Niederzier-Huchem-Stammeln (ots)

Am 23.04.2022 nahmen die Beamten der Polizeiwache Jülich einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf. Ein 72jähriger Dürener befuhr zur Mittagszeit mit seinem Pkw den Parkplatz eines Supermarkt in Huchem-Stammeln. Unmittelbar vor der Ausfahrt kam es zur Kollision mit einem 16jährigen Leichtkraftradfahrer, der seitlich von rechts in sein Fahrzeug fuhr. Der Jugendliche aus Niederzier kam dabei zu Fall und verletzte sich am linken Arm, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach der Unfallaufnahme folgen nun weitere Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat. (foe)

