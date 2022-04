POL-DN: 26jähriger Motorradfahrer aus Aachen stürzt nach Überholvorgang

Titz (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde in Jackerath an ein Wohnmobil entwendet. Ein weiteres in der Nähe geparktes Fahrzeug wies Hebelspuren auf. Am Donnerstag um 16:15 Uhr fiel auf, dass das Wohnmobil fehlte, das am Vortag um 18:00 Uhr noch geparkt in der Huppelrather Straße stand. Es befand sich auf einem separaten Parkstreifen in Richtung L241 rechts der Fahrbahn. An dem Wohnmobil der ...

mehr